حسام الحداد ينسحب من برنامج «نقطة حوار» على BBC عربي اعتراضًا على إدارة النقاش

أعلن الباحث في شؤون الإسلام السياسي حسام الحداد انسحابه من المشاركة في برنامج «نقطة حوار»، المذاع على قناة «بي بي سي عربي»، وذلك اعتراضًا على ما وصفه بالتعامل غير المهني خلال ظهوره عبر تطبيق «زووم»، مؤكدًا أن مقاطعته أثناء عرض وجهة نظره دفعته إلى اتخاذ قرار الانسحاب من البث.

الانتقال مباشرة إلى ضيف آخر

وأوضح الحداد أنه فوجئ خلال مشاركته في الحلقة بمقاطعة حديثه واقتطاع جزء من مداخلته، قبل الانتقال مباشرة إلى ضيف آخر، دون منحه الفرصة لاستكمال طرح وجهة نظره الداعمة لموقف الدولة المصرية، معتبرًا أن ما حدث حال دون عرض رأيه بصورة كاملة أمام المشاهدين.

الحداد يتهم البرنامج بالإخلال بالتوازن الإعلامي

وأشار الباحث في شؤون الإسلام السياسي إلى أن إدارة الحوار، بحسب تقديره، اتسمت بالتحيز وعدم الالتزام بقواعد التوازن والموضوعية الإعلامية، متهمًا البرنامج باستضافة عدد من الضيوف الذين يتبنون وجهة نظر واحدة، والترويج لأطروحات انتقادية تجاه الدولة المصرية ونقابة الصحفيين، مقابل عدم إتاحة مساحة كافية لعرض الرأي الآخر.

وأكد الحداد أن اعتراضه جاء على خلفية ما اعتبره إخلالًا بحق الضيف في التعبير عن وجهة نظره كاملة، مشددًا على ضرورة احترام التعددية في الآراء، وعدم توجيه مسار النقاش بصورة تؤدي إلى تهميش بعض المواقف أو حجبها عن الجمهور.

رد حاسم على محاولات إعادته إلى البث

وكشف الحداد أنه قرر الانسحاب من البرنامج فور شعوره بأن طريقة إدارة الحوار لا تتيح له استكمال مداخلته بالشكل المناسب، موضحًا أن فريق إعداد البرنامج تواصل معه لاحقًا في محاولة لإعادته إلى الظهور، إلا أنه رفض العودة، معترضًا على ما وصفه بالتناقض بين الخطاب المعلن بشأن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والممارسة التي تعرض لها خلال الحلقة.

ونقل الحداد عن رده على فريق الإعداد قوله: «كيف تتشدقون بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، بينما تمارسون القمع والتكميم ضد ضيوفكم داخل أروقة برنامجكم؟»، في إشارة إلى اعتراضه على أسلوب إدارة الحوار وما اعتبره تقييدًا لحقه في عرض وجهة نظره.

حرية الإعلام لا تتجزأ

واختتم الحداد بيانه بالتأكيد على أن حرية الإعلام لا تتجزأ، وأن الاستقلال المهني يفرض احترام مختلف الآراء وإتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف للتعبير عن مواقفها دون انتقائية أو توجيه متعمد لمجريات النقاش.

وشدد على أن الالتزام بالمعايير المهنية يقتضي تحقيق التوازن بين وجهات النظر المختلفة، بما يضمن تقديم نقاش إعلامي يتيح للجمهور الاطلاع على الآراء المتباينة وتكوين موقفه على أساس من المعرفة والوضوح.