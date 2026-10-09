بعد إدراج البرلمان الأوروبي الإخوان بقوائم الإرهاب| فاتن عبد المعبود: أوروبا بدأت تسمع كلام مصر

أشادت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، بقرار البرلمان الأوروبي بشأن إدراج جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب.

وقالت فاتن عبد المعبود: «بعد قرار البرلمان الأوروبي ضد الإخوان، مصر كان ليها السبق ودفعت تمن حربها ضد الإرهاب، وأوروبا بدأت تسمع كلام مصر».

وأضافت أن القرار يبرهن على أن المجتمع الدولي والأوروبي بدأ يستوعب الحقائق التي حذرت منها الدولة المصرية مرارًا وتكرارًا.

وأشارت إلى أن «تجفيف منابع التمويل» و«فرض الشفافية على التدفقات المالية للمنظمات المرتبطة بجماعات الإسلام السياسي»؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لحماية القيم الديمقراطية وحرية الشعوب من محاولات التغلغل الأيديولوجي.