أزمة شمس الزناتي 2 تشتعل من جديد بعد طرح البوستر الثاني

أعلنت الشركة المنتجة (الشريك في فيلم “شمس الزناتي”) حسبما هو ثابت لدى غرفة صناعة السينما والإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية)، برئاسة المنتج ريمون رمسيس، ومن خلال فريقها القانوني المكون من مكتب الدكتور حسام لطفي (أستاذ القانون المدني والمستشار القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية) والمستشار أبانوب جرجس حرز، رفضها القاطع واستنكارها الشديد للإجراءات الآحادية بغير سند قانوني من أحد الشركاء، والتي تتمثل في نشر بوستر للفيلم بدون اسم وشعار الشركة الأولى (المالك الاصليه للفيلم )، بالمخالفة للعقود المبرمة، وهو ما يمثل، خرقا صارخا ومباشرا للبند الحادي عشر من عقد الشراكة، ويشكل جريمة اعتداء على الحقوق الأدبية والمالية للشركة بما يوقعها تحت طائلة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، علما بوجود نزاع قضائي متداول أمام القضاء المصري وشكوى سبقته قدمت إلى غرفة صناعة السينما المصرية.

وأمهلت اسبوع واحد لتمكين محاسبيها من مراجعة مستندات الصرف ، ولم يصدر حتى تاريخه أي حكم قضائي يمنح شركة الانفراد بالمصنف أو حجب نسب الفيلم إلى الشركة الأولى.

ومن بين الاجراءات التي يدرسها الفريق القانوني طلب فرض الحراسة القضائية على المادة المصورة وتجميد العرض والتوزيع، وتحرير محضر قضائي لدى شرطة المصنفات الفنية ضد شركة باك اريا عن واقعة نشر دعاية لمصنف سينمائي بالمخالفة للترخيص الرقابي وبيانات المنتج المسجل، مع إخطار غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية لحظر التعامل على ملف الفيلم أو إصدار أي شهادات توزيع لغير المالك الأصلي.

وحذرت الشركة وممثلوها القانونيون شركات التوزيع السينمائي، والقنوات الفضائية، والمنصات الرقمية داخل مصر وخارجها من إبرام أي تعاقدات أو تسلم أية نسخ من الفيلم ، حتى لا تتعرض لمساءلة قانونية عن تعويضات جابرة لما لحق من أضرار مادية وأدبية واستثنائية.

فيلم شمس الزناتي 2

"شمس الزناتي ٢" من بطوله محمد إمام وياسمين رئيس وباسم سمرة ومحمود عبد المغني ومحمد ثروت وأحمد الرافعي وخالد أنور وأحمد عبد الحميد وأحمد ماجد وإنجي كيوان، ومن تاليف محمد الدباح، ومن إخراج أحمد خالد موسى.