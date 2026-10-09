الحسن عادل يواصل مفاجآت ألبومه الجديد بموقف إنساني

يواصل المطرب الحسن عادل التحضير لألبومه الغنائي الجديد، الذي من المنتظر أن يحمل خلال الفترة المقبلة عددًا من المفاجآت الفنية، إلا أن كواليس تحضيرات الألبوم شهدت أيضًا موقفًا إنسانيًا لافتًا كشف عن الجانب الداعم في شخصية المطرب بعيدًا عن أجواء الفن والغناء.

وخلال فترة التحضير لألبومه الجديد، علم الحسن عادل بمرور المصور مدحت عدلي بأزمة صعبة، بعدما تعرض الاستديو الخاص به، والذي كان متخصصًا في تصوير الأطفال، لحريق تسبب في خسائر كبيرة، وهو ما انعكس بشكل واضح على حالته النفسية، ودفعه إلى الدخول في حالة من الحزن .

ولم يكتفِ الحسن عادل بالاطمئنان على صديقه أو تقديم الدعم المعنوي له، بل حرص على الوقوف بجانبه بشكل عملي، خاصة بعدما لمس حجم الأزمة التي تعرض لها وتأثيرها على مستقبله المهني، ليقرر مساعدته في استعادة نشاطه من جديد.

ودخل الحسن عادل في شراكة مع مدحت عدلي في الاستديو، في خطوة وصفها المقربون منه بأنها تعكس قوة الصداقة والوفاء بينهما، حيث ساهم في إعادة المشروع إلى العمل من جديد، ومنح صديقه فرصة لاستعادة نشاطه ومواصلة مشواره في مجال التصوير.

وتأتي هذه الخطوة في لفتة إنسانية تعكس حرص الحسن عادل على مساندة أصدقائه في أوقات الأزمات، خاصة أن الأمر لم يتوقف عند حدود الدعم الكلامي، وإنما تحول إلى مساندة حقيقية ساعدت مدحت عدلي على تجاوز آثار الأزمة والعودة مرة أخرى إلى عمله الذي ارتبط به لسنوات.

وكان الحسن عادل قد حقق نجاحات فى الفترة الأخيرة، بعد سلسلة من الأغاني مثل احكيلى وفضفضلي، إستنيت، "مش سالكين"، "اليوم العيد"، "ياحلاوة رمضان"، "رجوع ناهيناه"، و"مطرقعة"، التي ساهمت جميعها في توسيع قاعدة جمهوره، كم حقق الحسن مع إسلام شيندي نجاحا لافتا بأغنية "أعوذ بالله من عنيكم" كما قدم دويتو مع النجمة جنات بعنوان "الليلة حلوة" وحقق نجاحا كبيرا.

ومن جانبه، يواصل الحسن عادل العمل على ألبومه الغنائي الجديد، حيث يعكف خلال الفترة الحالية على الانتهاء من تفاصيل عدد من الأغاني، وسط حالة من الحماس لتقديم مجموعة مختلفة من الأعمال التي تحمل العديد من المفاجآت لجمهوره، على أن يتم الكشف عن تفاصيل الألبوم وأغانيه تباعًا خلال الفترة المقبلة.