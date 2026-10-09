اللهم تقبل.. إسراء عبدالفتاح تؤدي العمرة وتشارك جمهورها صورًا من الحرم

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة من أمام الكعبة المشرفة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك خلال أدائها مناسك العمرة.

إسراء عبدالفتاح تنشر صورًا من أمام الكعبة

وأرفقت إسراء عبدالفتاح الصور بتعليق قالت فيه: «اللهم تقبّل، واجعلها عمرةً لا يُردّ دعاؤها ولا يُنسى أثرها في القلب».

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع الصور، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها بالحجاب، كما تمنوا لها عمرة مقبولة، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: «ربنا يتقبل»، و«ربنا يثبتك على الحجاب»، و«عمرة مقبولة حبيبتي»، و«جميلة بالحجاب ما شاء الله»، و«يا زين الحجاب عليها».

أبرز أعمال إسراء عبدالفتاح الفنية

واشتهرت إسراء عبدالفتاح عقب مشاركتها في عروض «تياترو مصر»، قبل أن تواصل مشوارها الفني من خلال عروض «مسرح مصر»، التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

وشاركت الفنانة في عدد من الأعمال الفنية، من أبرزها مسلسل «ويزو سكول»، وفيلم «خيال مآتة»، ومسلسل «صد رد»، الذي قدمت من خلاله تجربة كوميدية ضمن مجموعة من الفنانين.