«كاف» يحدد موعد تطبيق تقنية VAR في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بداية من دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، خلال الموسم الحالي، ضمن خطة تطوير منظومة التحكيم وتحسين القرارات التحكيمية في المنافسات القارية.

«كاف» يحدد موعد تطبيق تقنية VAR

وأكد سامسون أدامو، القائم بأعمال السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال تصريحات إعلامية، أن تطبيق تقنية الفيديو سيبدأ مع انطلاق دور المجموعات، على أن تظل الأدوار التمهيدية خارج نطاق استخدامها.

ويأتي القرار بالتزامن مع استعداد الأندية المشاركة لخوض منافسات البطولتين، وسط حضور مصري في المسابقتين، حيث يمثل الزمالك وبيراميدز الكرة المصرية في دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الأهلي وزد في كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم الجمعة 16 أكتوبر، في ذهاب دور الـ32، بينما يحل بيراميدز ضيفًا على المريخ بينتيو في اليوم نفسه.

وفي كأس الكونفدرالية، يلتقي الأهلي مع كيتارا الأوغندي يوم 17 أكتوبر، في ذهاب دور الـ32، فيما يواصل زد استعداداته لخوض منافسات البطولة.

ومن المنتظر أن يسهم تطبيق تقنية VAR في تعزيز دقة القرارات التحكيمية خلال الأدوار الحاسمة من البطولتين، في ظل أهمية المنافسات القارية للأندية الإفريقية.

