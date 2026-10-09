منها التراكمات النفسية.. 6 عوامل قد تقود إلى الجرائم الأسرية

حذر الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي، من خطورة التراكمات النفسية والانفعالية التي قد تسهم في وقوع بعض الجرائم الأسرية، موضحًا أن الإهانات المتكررة، والشعور بالنقص، والكبت، والغضب المتراكم، والمعاناة في مرحلة الطفولة، والحرمان، من العوامل التي قد تؤثر في سلوك الإنسان وتنعكس على علاقاته داخل الأسرة.

وأوضح خليل فاضل، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة «صدى البلد»، أن بعض الجرائم الأسرية لا تحدث بالضرورة نتيجة خلاف عابر، بل قد تكون الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من الصراعات والتجارب المؤلمة التي يمر بها الشخص.

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن تراكم المشاعر السلبية والضغوط النفسية قد يؤدي إلى تصاعد الصراعات لدى بعض الأشخاص، لافتًا إلى أهمية فهم الخلفيات النفسية والاجتماعية التي قد تسبق وقوع الجريمة.

وأكد أن لحظة ارتكاب الجريمة قد تكون نتيجة أحداث متراكمة على مدار فترة طويلة، وليست مجرد رد فعل مباشر على موقف آني، وهو ما يستدعي الانتباه إلى طبيعة العلاقات الأسرية، وطريقة التعامل مع الخلافات، وتأثير التجارب المؤلمة في الحالة النفسية للأفراد.

وحول التساؤلات المتعلقة بزيادة معدلات الجرائم، أوضح فاضل أن الانتشار الواسع لأخبار الجرائم وتداول تفاصيلها أمام الجمهور قد يسهم في زيادة الشعور بأنها أصبحت أكثر انتشارًا، مشيرًا أيضًا إلى الزيادة السكانية وانتشار استخدام الهواتف المحمولة باعتبارهما من العوامل التي طرحها في تفسير هذه الظاهرة.

وشدد خليل فاضل على أن التعامل مع الحالات التي تعاني أزمات إنسانية ونفسية عميقة يتطلب قدرًا كبيرًا من التعاطف والقدرة على الاستماع الجيد، موضحًا أن بعض التجارب التي يرويها المرضى تكون مؤلمة للغاية.