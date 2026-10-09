سفير مصر بأيرلندا يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة البلاد

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قدّم السفير أسامة الهادي، سفير مصر لدى أيرلندا، أوراق اعتماده إلى رئيسة أيرلندا، كاثرين كونولي، وذلك خلال مراسم رسمية بمقر الرئاسة الأيرلندية، حضرها كبار المسؤولين من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الأيرلندية، أعقبها لقاء ثنائي جمع السفير المصري ورئيسة أيرلندا.

ونقل السفير المصري، خلال اللقاء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيسة أيرلندا، التي طلبت نقل تحياتها وتقديرها إليه.

وأعربت عن اعتزازها بالعلاقات المصرية الأيرلندية، لاسيما في ضوء الاحتفال خلال العام الماضي بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما عبرت عن تقديرها للدور المصري في المنطقة، وجهود مصر لاحتواء التصعيد وخفض حدة التوترات الإقليمية.