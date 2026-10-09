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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات اليمنية: عملياتنا حيدت أكثر من 1400 عنصر من الفصائل المسلحة

القوات المسلحة اليمنية
القوات المسلحة اليمنية
القسم الخارجي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات العسكرية التي نفذتها أسفرت عن تحييد أكثر من 1400 عنصر من الفصائل المسلحة، في إطار المواجهات المستمرة على عدد من جبهات القتال.

ولم يتضمن التصريح المتداول تفاصيل إضافية بشأن توقيت هذه العمليات أو المناطق التي شهدتها، كما لم يوضح طبيعة الخسائر المعلنة، وما إذا كان الرقم يشمل القتلى والمصابين أو فئات أخرى ضمن وصف التحييد.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها اليمن، مع تواصل المواجهات بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة، وما تفرضه من تداعيات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.

وتشهد الساحة اليمنية تعقيدات عسكرية وسياسية ممتدة، في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى احتواء الصراع والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب، وتتيح استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة.

وتظل الأرقام المتعلقة بالخسائر البشرية في العمليات العسكرية بحاجة إلى التحقق من مصادر مستقلة، خصوصًا في ظل صعوبة الوصول إلى بعض مناطق المواجهات وتباين الروايات الصادرة عن أطراف الصراع.

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