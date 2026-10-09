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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيهاب فهمي: أُلبِّي أي تكليف لخدمة الوطن حتى لو على حساب حياتي الشخصية

الفنان إيهاب فهمي
الفنان إيهاب فهمي
إسراء صبري

أكد الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، جاهزيته التامة لتلبية أي تكليف تُسنده إليه الدولة، مؤكدًا أن خدمة الفن المصري والوطن تأتي دائمًا في مقدمة أولوياته، حتى وإن كان ذلك على حساب وقته وحياته الشخصية.

وشدد على أن شرطه الأساسي للعمل؛ هو تقديم محتوى جديد ويصنع فارقًا حقيقيًا.

وأوضح فهمي، خلال استضافته في برنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، أن علاقته بالمسرح ليست وليدة المصادفة، بل تتجاوز حدود العمل إلى ارتباط وجداني بدأ منذ طفولته داخل جنباته، واستمر حتى دراسته الأكاديمية بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وأضاف أنه كان قد اتخذ قرارًا بالابتعاد عن المناصب الإدارية بإرادته لبعض الوقت؛ إلا أن واجبه الفني والوطني دفعه للعودة مجددًا وتحمل المسؤولية في إدارة المؤسسة المسرحية العريقة واستكمال مسيرتها.

الفنان إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للمسرح الفن المصري الإعلامية شيرين سليمان

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