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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

ميار الببلاوى ووفاء
ميار الببلاوى ووفاء مكى

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى تعليقا جديدا بشان حالة الجدل التي أثيرت في الفترة الأخيرة بسبب ازمتها مع الفنانة وفاء مكى وشهادتها فى قضية تعذيب الخادمتين والتي عادت الى الأضواء بعد 23 عاما على مرورها. 

وقد تعرضت ميار الببلاوى الى هجوم شرس بسبب اتهامها بكتمان شهادتها خاصة بعد خروج الفنانة هند عاكف لتؤكد ان ميار الببلاوى تواصلت معها تليفونيا من قبل لتؤكد ان لديها دليل براءة وفاء مكى من تهمة تعذيب الخادمتين. 

ميار الببلاوى

وعلقت ميار الببلاوى بعد عرض حلقة لها من برنامجها مع أحد شيوخ الأزهر الشريف والذى تحدث فيها عن كتمان الشهادة قائلة : “دا الرد الفقهى  والدينى عملت حلقة عن كاتم الشهادة دا اذا كان فيه كتم شهاده أصلا”. 

تعليق ميار الببلاوى أثار جدل جديد بين متابعيها حيث هاجمتها إحدى متابعيها قائلة لها : “هو مش إنتي اللي طلعتي وقولتي أنا كتامة شهاده إنتي اللي تكلمتي أصلا من غير ضغط من حد”. 

وترد عليها ميار الببلاوى قائلة : “أنا مبكلمش عن دلوقتى بكلم عن زمان لما كان عندى عذر قهرى”. 

ميار الببلاوى 

وفاء مكى وميار الببلاوى

القصة بدأت خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في أحد البرامج التليفزيونية.

وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 23 عاما، وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتى تتخلص من عقدة الذنب.

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

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وبالعودة إلى قضية الفنانة وفاء مكي، فإنها اتهمت بتعذيب وحرق الخادمات لديها، وبالفعل بدأت التحقيقات، وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات في تلك القضية التي كانت تشغل الرأي العام حينها، وتعرض الفنانة وفاء مكي بعدها إلى هجوم كبير، ولا تزال توابعها تطاردها حتى الآن.

ولم تمر عدة ساعات، حتى خرجت الفنانة ميار الببلاوي في أحد البرامج التليفزيونية لتكشف الحقيقة كاملة وتوضح تفاصيل شهادتها التي احتفظت بها على مدار 23 عاما.

وكشفت ميار الببلاوي أنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل، وبالفعل استعانت باحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من إحدى القرى للعمل في المنازل، واكتشفت حينها “الببلاوي” أن واحدة من الفتيات تعاني الصلع، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي، وأن الفتاة كانت تعمل لدى الفنانة وفاء مكي.

وشرحت ميار الببلاوي أنها رفضت تعيين الخادمتين خوفا من نقل أي مرض جلدي إلى ابنها الرضيع، وبعدها فوجئت بأن الفنانة وفاء مكي متهمة بتعذيبها، وحين حاولت الذهاب للإدلاء بشهادتها فوجئت أن هناك خطاب تهديد بقتل ابنها في حال قيامها بذلك، ليقوم زوجها السابق بالسفر معها إلى سوريا، وعاد بها بعد 7 أشهر.

وقالت ميار الببلاوي إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات، ولكن بعد مرور 23 عاما قابلت السيدة التي كانت برفقة الخادمات مصادفة، وقالت لها إن شخصا ما هو من دفع لوالد الفتيات حتى يقوم بحرقهما بعد أن أعطى لهن منوما، واتهم وفاء مكي بذلك، حيث كان يرغب في الانتقام منها.

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