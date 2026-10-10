أخبار الوادي الجديد | المحافظ تبحث دعم التعليم والصحة مع وفد شركة CSCEC الصينية.. واستقرار أسعار السلع الغذائية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تبحث دعم القطاعين التعليمي والصحي مع وفد شركة CSCEC الصينية

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المدير الإقليمي لشركة CSCEC الصينية في مصر، إحدى شركتي التحالف الصيني المنفذ لأعمال الإنشاءات بمجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور، وذلك لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تفعيل الدور المجتمعي للشركة ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد تبحث دعم القطاعين التعليمي والصحي مع وفد شركة CSCEC الصينية

وخلال اللقاء، ناقشت المحافظ أوجه المشاركة المجتمعية التي يمكن أن تقدمها الشركة لدعم القطاع التعليمي والصحي بالمحافظة، من خلال المساهمة في توفير الأثاث المدرسي والمظلات والأجهزة والمستلزمات التعليمية للمدارس الأكثر احتياجًا، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمنظومة الصحية بالإضافة إلى التنسيق مع معهد اللغات بالمحافظة لإدراج اللغة الصينية ضمن اللغات التي يتم دراستها وتعليمها بالمعهد، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت على أهمية أن تمتد الاستثمارات والمشروعات الكبرى المقامة على أرض المحافظة إلى دعم المجتمع المحلي، بما يعزز من مردودها التنموي والاقتصادي.

تعرف علي أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعه

تستمر منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للوحدات المحلية بمراكز محافظة الوادي الجديد في طرح احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، مع استقرار نسبي في أسعار عدد من المنتجات، وتوفير كميات متنوعة تلبي احتياجات الأسر.

وتضم المنافذ الحكومية تشكيلة من السلع الغذائية والاستهلاكية، تشمل الأرز والسكر والزيوت والسمن والمكرونة والشاي والتونة ومنتجات الألبان، مع استمرار متابعة حركة البيع والتأكد من توافر المنتجات أمام المواطنين .

وبدأت قائمة الأسعار بمنتجات الزيوت والسمن، حيث سجلت زجاجة الزيت وزن لتر صافي 70 جنيهًا، بينما بلغ سعر زجاجة زيت السلطة سعة 2.25 لتر نحو 300 جنيه، وسجل برطمان السمن وزن كيلو 125 جنيهًا، في حين بلغ سعر برطمان السمن وزن 2 كيلوجرام نحو 150 جنيهًا.

وفيما يتعلق بمنتجات الألبان والتونة، بلغ سعر 4 علب جبنة وزن ربع كيلو نحو 120 جنيهًا، بينما سجل سعر 4 علب تونة مفتتة بارد 110 جنيهات، وبلغ سعر 3 علب تونة قطع 120 جنيهًا.

وسجلت منتجات الشاي والمكرونة أسعارًا متفاوتة، حيث بلغ سعر باكو الشاي وزن 250 جرامًا 52 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة المكرونة 125 جنيهًا.

أما الأرز، فتضمنت القائمة أكثر من وزن، حيث بلغ سعر لفة الأرز وزن كيلو صافي نحو 250 جنيهًا، وبلغ سعر لفة الأرز وزن 800 جرام 200 جنيه، بينما سجلت شكارة الأرز وزن 10 كيلوجرامات نحو 240 جنيهًا، وبلغ سعر الشكارة وزن 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا.

وفي قطاع السكر، بلغ سعر لفة السكر وزن كيلو صافي 230 جنيهًا، بينما سجلت لفة السكر وزن 800 جرام نحو 200 جنيه.

وتوفر منافذ الوحدات المحلية هذه المنتجات ضمن جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين، بما يمنح الأسر بدائل متعددة للحصول على احتياجاتها اليومية، خاصة مع استمرار متابعة الأسواق وحركة الأسعار خلال الفترة الحالية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة المنافذ ومعدلات توافر السلع، إلى جانب متابعة حركة البيع والتأكد من استمرار طرح المنتجات بالكميات المناسبة، بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز.

تعرف علي أسعار اللحوم والأسماك والدواجن بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعه



شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، متابعة مستمرة من المواطنين لأسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، بالتزامن مع حركة البيع والشراء اليومية.

وتأتي الأسعار وفقًا للقائمة الاسترشادية المعلنة من الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، مع إمكانية وجود اختلافات محدودة بين الأسعار من منطقة إلى أخرى، وفقًا لنوع المنتج وجودته ومكان البيع.

أسعار الدواجن واللحوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 110 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 130 جنيهًا، وسجل كيلو الفراخ الأمهات نحو 100 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الصدور المخلية نحو 170 جنيهًا، فيما سجل كيلو اللحوم السوداني 280 جنيهًا، ووصل سعر كيلو اللحوم البلدي إلى 350 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو اللحوم البرازيلي نحو 275 جنيهًا.

أسعار البيض

وفيما يخص البيض، سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 140 جنيهًا، بينما بلغت كرتونة البيض الأحمر 130 جنيهًا، في حين سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 150 جنيهًا.

أسعار الأسماك

وتضمنت قائمة الأسعار عددًا من أنواع الأسماك، حيث سجل كيلو السمك البلطي نحو 120 جنيهًا، بينما تراوح سعر البلطي المتوسط بين 75 و90 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر كيلو البوري نحو 220 جنيهًا، وسجل الماكريل المجمد نحو 175 جنيهًا، كما بلغ سعر المكرونة المجمدة 175 جنيهًا.

وتراوح سعر السردين الطازج بين 85 و100 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر السردين المجمد بين 120 و150 جنيهًا.

وسجل الجمبري المستورد نحو 700 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه، والجمبري الجامبو بين 450 و550 جنيهًا للكيلو.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الأسواق ومراقبة حركة تداول السلع الغذائية، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ووضوح الأسعار أمام المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.