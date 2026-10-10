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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رياح الصليب تقترب.. موعد النوة المقبلة في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني


تتجه الأنظار، مع اقتراب فصل الشتاء وبدء التغيرات الجوية المصاحبة لنهاية فصل الخريف، إلى موعد نوة رياح الصليب، التي تُعد من النوات المعروفة لدى سكان الإسكندرية والسواحل الشمالية، لما يصاحبها من نشاط للرياح وتغيرات في حالة الطقس.

موعد نوة رياح الصليب في الإسكندرية

تبدأ نوة رياح الصليب عادةً يوم 20 أكتوبر من كل عام، وتستمر لمدة 3 أيام، وفقًا للمواعيد المتداولة في جداول النوات البحرية بالإسكندرية عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛ إذ تتميز بنشاط الرياح التي تتجه غالبًا من الغرب، بينما تُصنَّف تقليديًا ضمن النوات غير الممطرة.
ومن المقرر أن تبدأ نوة رياح الصليب الثانية يوم 20 أكتوبر 2026، وتستمر لمدة 3 أيام، وفقًا لجدول النوات البحرية المتداول استنادًا إلى بيانات هيئة ميناء الإسكندرية.

وتأتي هذه النوة ضمن النوات التي تشهدها المدينة الساحلية خلال موسم الخريف والشتاء، وترتبط عادةً بنشاط الرياح الغربية، دون أن تكون مصحوبة بأمطار وفقًا للتصنيف التقليدي الوارد في جدول النوات.
تصنف نوة رياح الصليب التي تبدأ في 20 أكتوبر عادةً باعتبارها نوة غير ممطرة، إلا أن ذلك لا يعني استبعاد سقوط الأمطار بالتزامن معها، إذ تظل الظواهر الجوية الفعلية مرتبطة بالحالة الجوية السائدة وقت حدوثها.

ولذلك، فإن تحديد فرص سقوط الأمطار وشدتها، إلى جانب درجات الحرارة وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، يتطلب متابعة النشرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتزامن مع اقتراب موعد النوة.
ومع اقتراب موسم الشتاء، تزداد أهمية الاستعداد للتقلبات الجوية التي قد تشهدها الإسكندرية، خصوصًا مع النوات الأكثر ارتباطًا بالأمطار الغزيرة، مثل نوة المكنسة التي يبدأ موعدها وفق الجدول المتداول في 16 نوفمبر وتستمر لمدة 4 أيام.

وتشمل الاستعدادات المعتادة مراجعة كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وتطهير الشنايش، والتأكد من جاهزية معدات التعامل مع تجمعات المياه، فضلًا عن متابعة حالة البحر والرياح، بما يساعد على الحد من تأثيرات التقلبات الجوية المحتملة.

الإسكندرية فصل الشتاء التغيرات الجوية فصل الخريف رياح الصليب

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