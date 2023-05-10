بعد خلافها مع وفاء مكي .. صور أثارت الجدل لـ ميار الببلاوي|شاهد

أثارت أزمة الفنانة ميار الببلاوي ووفاء مكى جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية وتصدرت الأزمة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تراجع الفنانة ميار الببلاوى عن شهادتها في قضية الخادمتين.

وكشفت الفنانة وفاء مكي عن تفاصيل جديدة فى التصريحات التى أدلت بها ميار الببلاوي مؤخراً، فيما يخض قضية تعدي الأولى على خادمتها.



وقالت وفاء مكي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “بنتحايل على ميار الببلاوي من شهر رمضان إنها تطلع وتقول شهادتها، وذلك بعد أن حصلنا على تسجيل منها لمدة ساعة إلا ربع تكشف فيه عن شهادتها التى أدلت بها فى أحد البرامج التى قررت الظهور فيها لأنه يعرض على نفس القناة التي تعمل فيها”.



وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور الفنانة ميار الببلاوي..

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