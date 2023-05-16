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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

صناعة الشيوخ: تصدير الطاقة من مصر لأوروبا إنجاز كبير فى عهد السيسى

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنامية الصغر بمجلس الشيوخ توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، لبدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، بمثابة انجاز كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن قطاع الكهرباء والطاقة شهد انجازات كبيرة ومتعددة فى مصر، مؤكداً أنه لأول مرة فى تاريخ مصر تنجح الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى بتصدير الكهرباء لعدد من دول العالم.

وأشاد عضو الشيوخ بتصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التى أكد فيها أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجال الطاقة، بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، كما تسهم في التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا عبر إيطاليا.

وأعرب عن ثقته التامة فى أن قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر سيكون واحداً من اهم القطاعات الانتاجية الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطنى خلال السنوات القليلة القادمة .

ووجه المنزلاوى التحية والتقدير للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ولجميع القيادات بالوزارة ورؤساء شركات الكهرباء على ما حققوه من نجاحات كبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتطوير وتحديث منظومة الكهرباء والطاقة فى مصر

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، وذلك بشأن بدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيلدا كيلمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.

ووقع مذكرة التفاهم عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعن شركة "سكاتك إيه إس إيه"، تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي للشركة. 

محمد المنزلاوي لجنة الصناعة عبد الفتاح السيسي الطاقة المتجددة سكاتك إيه إس إيه الكهرباء الرئيس السيسي مصطفى مدبولي

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