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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى يطالب بالاستفادة من الأراضي غير المستغلة فى مشروعات الاستصلاح الزراعي

عبد السلام خضراوى
عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب

وجه المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بملف الأمن الغذائي والتوسع فى اطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى فى القطاع الزراعى للتوسع فى زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح.

وطالب " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة بصفة عامة ومن وزراء الزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية وجميع المحافظين بصفة خاصة استغلال جميع الاراضى غير المستغلة فى مشروعات الاستصلاح الزراعي، مؤكداً أن القطاع الزراعي يمثل أحد القطاعات الهامة للغاية ليس فقط فيما يخص الاقتصاد القومي وإنما لملف الأمن الغذائي

كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى، الحكومة باعطاء اولوية قصوى لملف الصناعات الغذائية المكملة للمحاصيل الزراعية خاصة أن مصر تمتلك مساحة كبيرة للغاية من الأراضي غير المستغلة مشيراً الى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا للغاية لملف القطاع الزراعي كون الأمن الغذائي هام للأمن القومي ولتلبية احتياجات الزيادة السكانية.

وأشار المهندس عبد السلام خضراوى الى أنَّ هناك العديد من المحاصيل الزراعية التى يتمّ تصديرها للأسواق الخارجية وتلقى قبولًا كبيرًا للغاية بالخارج وهذا ما يزيد من موارد الدولة للعملة الأجنبية، وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري الصادرات مقابل الواردات مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لتعزيز أداء القطاع الزراعي وخاصة إعادة تصنيع المحاصيل الزراعية وتصديرها للخارج .

كما أكد المهندس عبد السلام خضراوى أن تعزيز أداء القطاع الزراعي يتطلب تطوير الأبحاث وترشيد استخدمات المياه فى المجال وإنشاء المصانع التي تؤدي إلى استخدام هذه المحاصيل وإنتاج الصناعات الغذائية المختلفة فضلًا عن التوسع في الأراضي الزراعية واستصلاح مناطق جديدة مشيرا إلى أهمية القطاع الزراعي في خلق فرص عمل للشباب الخريجين . 

عبد السلام خضراوي عبد الفتاح السيسي القطاع الزراعى المشروعات القومية

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