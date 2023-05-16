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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس النواب: تحقيق العدالة الاجتماعية يجري بالتوازي مع زيادة الناتج المحلي

النائب نافع عبد الهادي،
النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب

قال النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة وطن، إن تحقيق العدالة الاجتماعية يجري بالتوازي مع زيادة الناتج المحلي.

وأكد عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة وطن، خلال كلمته اليوم بجلسة الحوار الوطني، أنه من أجل توفير للمصريين صحة وتعليم وحياة كريمة يجب رفع الناتج المحلي، لافتا إلى أن بجانب تكافل وكرامة يوجد مشروع حياة كريمة، وهي خطوة مهمة لمزيد من البنية التحتية.

وتابع عضو مجلس النواب وممثل حزب حماة وطن، أن الوضع الاقتصادي الحالي بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يلزمنا بإعادة النظر في دعم قطاعي الزراعة والصناعة.

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