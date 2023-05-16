مقرر لجنة العدالة الإجتماعية: لدينا تحديات جسام ومن خلال الحوار نحدد الأولويات

رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الإجتماعية، خلال كلمته اليوم بجلسات المحور الإقتصادي بالحوار الوطني، بجميع الحضور الموجودين باليوم الثاني بالحوار الوطني، قائلا: إن اليوم هو الجلسة الأولي للمحور الإقتصادي، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بجلوسه بين هذا الكم من القيادات والمفكرين والأحزاب.

وتابع الدكتور عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الإجتماعية، أنه على الرغم من تعدد الإنتماءات وإختلاف الأفكار، إلا أن جميع تلك القيادات والمفكرين تجتمع جميعا ويجدون السوية ويتفقون على أهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، لافتا إلى أنه لا يوجد وطن بدون تحديات.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الإجتماعية: “لدينا تحديات جسام ونود ان نصل من خلال سيادتكم ومن خلال هذا الحوار الوطني لتحديد أهم الأولويات.. ثم تحديد التوصيات والمقترحات التي يمكن تحويلها إلى سياسات أو تشريعات أو برامج قابلة للتنفيذ”.