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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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المجتمع الأهلي والنقابات فى الحوار الوطني: نعتبر أنفسنا لجنة نوعية

مقرر مساعد لجنة المجتمع
مقرر مساعد لجنة المجتمع الأهلي والنقابات فى الحوار الوطني

قال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة المجتمع الأهلي والنقابات فى الحوار الوطني، إن تلك اللجنة تعتبر نفسها لجنة نوعية، مشيرا إلى أن النقابات لدي الحوار الوطني نوعان، الأولى: نقابات مهنية، والثانية: نقابات عمالية، ودورهم يكون مطلبيا، وبالتالي الأمور تتغير قليلا عن الأفراد الآخرين.

وأضاف مقرر مساعد لجنة المجتمع الأهلي والنقابات فى الحوار الوطني، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن أول جلسة للحوار الوطني كانت أمس الأول، الأحد، والتي كانت مختصة بالتعاونيات، موضحا أن التعاونيات فى مصر أصابها ما أصاب أشياء عديدة، وبالتالي توارى دورها بشكل كبير جدا.

وأوضح مقرر مساعد لجنة المجتمع الأهلي والنقابات فى الحوار الوطني، أن التعاونيات هي مجموعة من الأفراد يقومون بخلق كيانات، وتلك الكيانات تكون خاصة بالتعاون الإسكاني على سبيل المثال، والذى كان يساعد الناس قديما على أخذ قطعة أرض أو سلع استهلاكية، والتي تكون متشعبة ولها دور مهم جدا وأساسي.

لجنة المجتمع الأهلي الحوار الوطني النقابات نقابات عمالية نقابات مهنية مجدي البدوي

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