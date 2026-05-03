تفاصيل أزمة “شباب البومب”.. اتهامات متبادلة بين فيصل العيسى وعبدالعزيز الفريحي |تقرير

تصدر اسم المسلسل السعودي الشهير “شباب البومب” مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بعد تصريحات متبادلة بين الفنان والمنتج فيصل العيسى والفنان عبد العزيز الفريحي بشأن أحقية كل منهما بفكرة المسلسل، الذي يعد من أنجح الأعمال الشبابية في المملكة خلال السنوات الأخيرة.

بدأت الأزمة بعد ظهور عبد العزيز الفريحي في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله أنه صاحب فكرة مسلسل “شباب البومب”، مشيرًا إلى أنه شارك كذلك في كتابة عدد كبير من حلقاته، وهو ما أعاد فتح ملف العمل بعد سنوات من عرضه.

وخلال تصريحات لاحقة، شدد الفريحي على تمسكه بروايته، مؤكدًا أنه صاحب فكرة الشخصية الرئيسية “عامر”، كما أشار إلى تفاصيل مرتبطة بتسمية الشخصية وإضافات داخل العمل، في حديث اعتبره البعض تصعيدًا للخلاف.

في المقابل، رد فيصل العيسى عبر منشور مقتضب، مؤكدًا أنه صاحب الفكرة الأساسية للمسلسل، موضحًا أن مشاركة الفريحي اقتصرت على تأليف بعض الحلقات فقط، دون الدخول في تفاصيل إضافية حول النزاع.

ومع استمرار الجدل، ربط متابعون بين هذه التصريحات وبين غياب الفريحي عن عدد من مواسم العمل الأخيرة، حيث قل ظهوره تدريجيًا وصولًا إلى مشاركته في عدد محدود من الحلقات، إضافة إلى عدم حضوره العرض الخاص لأحدث أجزاء الفيلم المأخوذ عن المسلسل.

وأثار هذا الغياب تساؤلات حول مستقبل شخصية “تركي” داخل العمل، خاصة في ظل استمرار إنتاج أجزاء جديدة من “شباب البومب” تحت إشراف فيصل العيسى، ما جعل البعض يرجح إمكانية استبعاد الشخصية في المواسم المقبلة، رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن.

مسلسل شباب البومب

وشباب البومب“ هو مسلسل تلفزيوني كوميدي عرضه التلفزيون السعودي، وهو من تأليف عبد العزيز الفريحي، وإخراج ماجد الربيعان، واستمر المسلسل لـ12 موسما حتى الآن تعرض بشكل سنوي خلال شهر رمضان.

والمسلسل يناقش العديد من قضايا الشباب الاجتماعية لأن اسم العمل شباب البومب، فان التركيز الأكبر على قضايا الشباب وكانت أكثر الحلقات مشاهدة ما تخص الرياضة وكان الهدف المخطط له من فريق العمل الحفاظ على الجمهور السابق وجذب جمهور جديد وهذا ما تم تحقيقه بالفعل من خلال الجزء 12 من المسلسل.

أبطال مسلسل شباب البومب

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم فيصل العيسى، عبد العزيز الفريحي، سليمان المقيطيب، محمد الدوسري، ومهند الجميلي.