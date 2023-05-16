رئيس ومستشار النمسا يحذران من مخاطر أزمة المناخ على العالم

حذر الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين من مخاطر أزمة المناخ على العالم، قائلا: "مهما تكلفنا من أجل حماية المناخ اليوم، فإنه لا شيء مقارنة بما سيكلفنا إذا لم نفعل شيئا".

وأضاف الرئيس النمساوي - في كلمة له، اليوم /الثلاثاء/، بمناسبة افتتاح القمة النمساوية العالمية للمناخ - أنه في العديد من مناطق العالم نشهد بالفعل صراعات إقليمية وحروب أهلية، وما شابه ذلك، نتيجة للجفاف والجوع ونقص المياه، مشيرا إلى أن أزمة المناخ وعواقبها أدت إلى زيادة المخاطر الأمنية بشكل كبير، فضلا عن أن الكثير من العواقب يمكن أن تصيب الجميع في المستقبل أيضا.

وبدوره، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر "لدينا القوة، هو شعار قمة النمسا العالمية لهذا العام، وعدم اليقين الجيوسياسي والتهديدات لإمدادات الطاقة والتضخم المرتفع ليست سوى بعض التحديات الحالية التي تؤثر على حياة الجميع".

وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض المشاريع الناجحة في مجال الطاقة وحماية المناخ، وكذلك الحلول التكنولوجية المتقدمة لمكافحة التلوث البيئي، مضيفا: "إننا نتحمل جميعا المسئولية عن كوكبنا، ومن أجل القيام بذلك علينا أن نتعاون حيث أننا لا نستطيع إلا أن نكسب المعركة ضد تغير المناخ معا".