كان في وخلص| ميدو يوجّه رسالة غامضة لأبناء الزمالك الحقيقيين

انتقد أحمد حسام ميدو، بعض المنتفعين من نادي الزمالك والذين يريدون زيادة عدم استقرار النادي .

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأيام الأخيرة هتلاقوا كلام كتير عن الزمالك، الخفافيش طلعوا عندهم أمل، لكن الناس عرفت إن إنتوا كنتوا بتستفيدوا من الزمالك لكن في الأوقات الصعبة عمر ما الزمالك لقاكم" .

وأضاف: "بقولكم لو حاولتوا تظهروا تاني، كان في وخلص، الأيام الصعبة بتظهر مين أبناء الزمالك الحقيقيين" .

واختتم: "الزمالك دلوقتي بيمر بوقت صعب ومحتاج التفاف الجميع حول الفريق والنادي".

