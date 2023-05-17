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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 90 جنيها دفعة واحدة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تراجعت أسعار الذهب اليوم بقوة خلال مستهل التعاملات على مستوى جميع الاعيرة الذهبية. 

وهبط سعر جرام الذهب بنحو 90 جنيها وسقط سعر جرام الذهب اليوم تحت مستوى الـ 2200 جنيها لعيار 21 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 2800 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية.

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هبوط جديد .. أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم

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ميلاد: السوق المحلي يعتمد على إعادة تصنيع الذهب المستعمل

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2514.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا  2200 للشراء و 2180 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1886 للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم  17.600 بدون مصنعية

حدث هذا الهبوط عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحكومة من بينها إعفاء الذهب القادم من الخارج من الضرائب، إلى جانب إنشاء صندوق استثمار الذهب، إلى جانب انخفاض سعر الاوقية عالميا.

إعفاء الذهب من الجمارك

وامس الثلاثاء، أعلنت مصلحة الضرائب بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء، إعفاء واردات الذهب التي يحملها القادمون لمصر من الرسوم الجمركية مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي .

وأوضح القرار أنه يتم خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16 ألف جنيه /14% = 2240 جنيها كضريبة علي المشغول الذهبي.

 

 

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