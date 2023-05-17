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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل فى حادث مروري بالداخلة فى الوادى الجديد

اسعاف
اسعاف

لقى طفل مصرعه في حادث مروري، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام. 

ورد إخطار أمنى من إدارة شرطة النجدة إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام توفى في حادث مروري بالداخلة، وتبين تصادم دراجة نارية في سيارة بقرية " غرب الموهوب" بمركز الداخلة أسفر عن مصرع محمد نصر درديري، 13 سنة، وتم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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