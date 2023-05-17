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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة عارضين من ذوي الهمم.. افتتاح معرض الصناعات التراثية واليدوية بالإسكندرية

افتتاح معرض للصناعات
افتتاح معرض للصناعات اليدوية والتراثية بالإسكندرية


افتتحت اليوم  عزة سعد رئيس الحي. معرض الصناعات التراثية واليدوية بديوان عام الحي، بالتعاون مع إحدى مؤسسة العمل المدني، وبتنسيق إدارة العلاقات العامة والإعلام بالحي.

شارك في المعرض احمد عاشور نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة وضم المعرض كثر من 44 عارض ولأول مرة مشاركة 4 عارضين من ذوي الهمم، وعارضة من اليمن الشقيق.

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وشهد المعرض مشاركة متميزة من إدارة مشروعك بالحي التي استضافت مندوبين من بنك مصر ،حيث تم الحديث عن كافة الفرص التمويلية التي يقدمها البنك ،لدعم الصناعات الصغيرة بالإضافة إلى الفوائد والإجراءات والمزايا الخاصة بكل شريحة.
شارك في المعرض كافة الإدارات المعنية بالحي ،وضم عدد متنوع من الصناعات اليدوية مثل المفروشات الاكسسوارات، الملابس، المخبوزات، الكروشيه، والصناعات الجلدية، والعطور، ورسم الحنة، والحلويات، والمخللات، والتريكو، وغيرها، وذلك بأسعار تنافسية ونسبة خصم تصل ل ٣٥% ويستمر حتي يوم الخميس المقبل ١٨ مايو.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بدعم الصناعات التراثية واليدوية، لتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة وذوي الهمم ،والشباب للحد من البطالة، وتوفير حياة كريمة.

الاسكندرية الإدارات المعنية الصناعات التراثية الصناعات الجلدية الصناعات الصغيرة الصناعات اليدوية اللواء محمد الشريف العلاقات العامة والإعلام العلاقات العامة

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