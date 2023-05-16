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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صندوق تحيا مصر ينظم معرض «دكان الفرحة» في جامعة الإسكندرية.. صور

صدى البلد

افتتح صندوق “تحيا مصر”، اليوم معرضًا للملابس الجديدة في جامعة الإسكندرية، لمدة 3 أيام علي التوالي لإتاحة الفرصة لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية من الصندوق، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة التي ينفذها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات ممن أعدت لهم دراسة حالة بالجامعة، بحضور الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن معرض جامعة الإسكندرية يتضمن 16 ألف قطعة ملابس جديدة و4 آلاف عبوة من منتجات العناية الشخصية والإكسسوارات والأحذية، يوفرها الصندوق للطلاب المستهدفين، ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة التي ينظمها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الحكومية الذين أعدت لهم الجامعة دراسة حالة اجتماعية.

وأضاف عبد الفتاح أن تنظيم معرض جامعة الإسكندرية يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي تجوب محافظات الجمهورية طوال العام الدراسي، وتستهدف توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة لطلاب الجامعات، ليوفر كل معرض فرصة اختيار لكل طالب وطالبة 4 قطع مختلفة، بالإضافة إلى قطعة إكسسوار من بين المعروضات بحرية تامة، لافتًا إلى أن مبادرة دكان الفرحة يتم تنظيمها من خلال التبرعات العينية التي يقدمها مصنعو ومستوردو الملابس الجاهزة، فضلًا عن مشاركة بنك الكساء المصري في تجهيز المعارض.

جدير بالذكر أن مبادرة “دكان الفرحة” تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 5 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا، وجنوب الوادي، والإسكندرية، وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة، والجيزة، والشرقية، والأقصر، والواحات البحرية، والمنيا، وقنا، وشمال سيناء.

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