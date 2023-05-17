ذروة الموجة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة، واليوم هو الذروة فى تلك الارتفاعات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري نهارا إلى 34 درجة مئوية، و41 درجة على المناطق الجنوبية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء اليوم حارة نهارا على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد، ومن دافئة إلى مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، ومع غياب أشعة الشمس تبدأ الكتل الهوائية الشمالية تؤثر علينا ويكون هناك إنخفاض فى درجات الحرارة خلال فترة الليل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، أن الأجواء تكون مائلة للبرودة ليلا فى أغلب محافظات البلاد، حتي القاهرة الكبري، والأجواء معتدلة فى المناطق الجنوبية، إضافة إلى اليوم فى فترات المساء وساعات المغرب يكون هناك نشاط نسبي للرياح يزيد من إحساسنا بإنخفاض درجات الحرارة والبرودة.