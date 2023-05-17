رئيس جهاز حماية المستهلك السابق: المحور الاقتصادي من أهم توجهات الحوار الوطني

قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن المحور الإقتصادي من اهم المحاور الموجودة فى الحوار الوطني.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الحوار الوطني هو توجه جديد، موضحا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني تعد دعوة مقدرة من الشعب المصري، ومن كل منظمات المجتمع المدني وكل الأحزاب، لأنها تستهدف فى النهاية مصلحة المواطن المصري.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن الحوار الوطني يتم فيه التعامل مع الواقع بفكر جديد موجه بالتحديات والاهتمام بالمواطن، لافتا إلى أنه من خلال لجنة العدالة الإجتماعية جلسة أمس كانت تتناول دراسة المشكلات الموجودة.