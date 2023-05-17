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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

اهتمام سريع من مجلس الوزراء بشكوى سكان شارع العروبة بالعمرانية

صدى البلد

تواصل قسم متابعة شكوى المواطنين بمجلس الوزراء مع ممثلى مقدموا شكوى شارع العروبة بالعمرانية الغربية بمحافظة الجيزة وتم تسجيل الشكوى برقم شكوى 
٦٤٥٢٦٨٥ لدى مجلس الوزراء.
 

ووجه المتضررون بشارع العروبة بالعمرانية الغربية الشكر لمجلس الوزراء على الاهتمام، مطالبين محافظة الجيزة وحى العمرانية سرعة التحرك لرصف الشارع والاهتمام بسرعة الاستجابة لمطالب المتضررين بالشارع .

وشكا سكان شارع العروبة المتفرع من خاتم المرسلين بجوار البنك الأهلى فرع العمرانية من الوضع الحالى السيئ الذى وصل اليه الشارع والذى أصبح متهالكا تماما ما بين مرتفعات بالارض ومنخفضات وتهالك الرصف به تماما وهو المطلب الذى طالب به قاطنو الشارع لسنوات طويلة بأن المحافظة تنظر اليه وتقوم برصفه خاصة انه شارع به حركة مستمرة وعرضه قرابة 8 امتار ويمتد ما بين شارع خاتم المرسلين وشارع الثلاثينى .

الشارع المذكور أصبح يصعب السير فيه على الاقدام خاصة كبار السن ويصعب ايضا السير فيه بالمركبات المختلفة ..وبسبب وضعه الحالى الذى اصبح غير آدمى شهد الشارع المذكور  العديد من الاصابات للمارة خاصة كبار السن علما بأن الشارع المذكور به جميع المرافق .

ويثمن جميع قاطني المنطقة الجهد الكبير المبذول من قبل محافظة الجيزة وما يقوم به السيد المحافظ من مجهودات اثرت المنطقة بأسرها ويطالب أهالى الشارع المحافظة والحى  بوضع هذا الشارع عين الاعتبار والاهتمام برصفه استكمالا للمجهودات المحمودة للمحافظة ..مطالبين المحافظ وما ينوب عنه إصدار توجيهات سريعة لعمل اللازم فى هذا الصدد خاصة وان سكان الشارع المذكور على مدار سنوات طالبوا بهذا الامر .

للعلم الشارع أمام شركة تليمصر من شارع خاتم المرسلين وبجوار مطعم الشبراوى بالقرب من اكاديمية الفنون تلك المنطقة ذات الاهمية .

للتواصل :01150006888
 

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