مفاجأة.. أحمد حسن: الزمالك وجهة موسيماني المحتملة بعد أهلي جدة

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن احتمال اتفاق بين الزمالك وموسيماني بعد أنباء رحيله عن أهلي جدة السعودي.

وكتب “حسن”، من خلال حسابه الشخصي "فيس بوك"، "صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية: الزمالك قد يكون الوجهة المقبلة لبيتسو موسيماني".

يذكر أنه قد أعلن هشام حنفى نجم الاهلي السابق عن اقتراب رحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى السعودى، والجهاز الفني المساعد، بعد نهاية الموسم الحالي.

وكتب هشام حنفى عبر حسابه على فيسبوك "جريدة الرياضية السعودية، رحيل بيتسو موسيماني عن أهلي جدة لن يكلف النادي أي أعباء مالية.