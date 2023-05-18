بسبب لعب الأطفال .. القصة الكاملة لتخلص عاطل من ابن عمه في الدقهلية|شاهد

جريمة مأساوية في محافظة الدقهلية..حينما يتمكن الشيطان من النفوس ويسيطر عليها، فعندها لا تتعجب مهما بلغت الجريمة من بشاعة، ومهما حوت تفاصيلها من خيانة من أقرب الأقربين، وفي هذه الواقعة التى جرت أحداثها في محافظة الدقهلية، تجسدت كل معاني الخيانة والغضب بعد أن تملك الشيطان من نفوس عاطل ليتخلص من إبن عمه والسبب غريب وعجيب، فالقتل جاء بسبب لعب ولهو الأطفال بمنطقة حي البستان التابع لمركز السنبلاوين.

عاطل يتخلص من ابن عمه بسلاح آلي

البداية كانت بوجود أطفال كل طرف وهم أولاد عم في الشارع وأثناء اللعب واللهو بينهما، نشبت بينهم جميعاً مشاجرة، ولكن تطور الأمر ووصل إلى والد كل طرف من الأطفال، وحدثت بينهما مشاداة كلامية وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وحاول الأهالي إبعاد كل طرف عن الآخر وتذكيرهما أنهما أولاد عم.

ولكن تطور الأمر بقيام “حسني.ح.م”، 41عاما، بإخراج سلاح آلي "فرد خرطوش"، وأطلق منه عيار ناري على إبن عمه ويدعى "السيد م م "، ويعمل سمكري سيارات، مجني عليه، مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة، وسقط على الأرض غارقاً في دمائه، وفر هارباً.

تفاصيل البلاغ والواقعة

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بوصول بلاغ من قوات تأمين المستشفيات بمستشفى السنبلاوين العام بوصول شاب جثة هامدة نتيجة اصابته بطلق ناري.



وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى "السيد م م "، ويعمل سمكري سيارات مقيم بحي البستان بمدينة السنبلاوين حيث نشب خلاف بينه وبين أحد أقرباءه ويدعى"حسني.ح.م، 41عاما، قام على إثرها الثانى بإطلاق عيار ناري من سلاح "فرد خرطوش" بحوزته على المجنى عليه مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته .



وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطه، وتم نقل الجثة لمشرحة المنصورة الدولى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.