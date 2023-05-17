إيداع المتهم بقتل أمام مسجد في الدقهلية بمستشفى الأمراض العقلية

قررت جنايات المنصورة، إيداع المتهم بقتل خياط داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس، بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية لبيان سلامة قواه العقلية وقت إرتكاب الواقعة وبعدها ،وحددت جلسه اليوم الثالث من دور الإنعقاد لشهر سبتمبر المقبل لنطق بالحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار ‏وسام ماهر السيد، والمستشار عبدالله عبدالله مطاوع بحبح ، و المستشار السيد عبده محمد في القضية رقم 19733لسنة 2022 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 2581 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة .

وكان المستشار محمد هاشم ، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم"صابر . ف.ع .ع" ، محبوس ، 35 عامًا ، فلاح ومقيم بقرية ميت السودان ، لأنه في يوم 9/9/2022 قتل المجني عليه الشربيني عوض المتولي - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيته النية وعقد العزم المصمم علي إزهاق روحه و أعد ذلك الغرض سلاح أبيض" سكين " وتوجه إلي حيث ما أيقنه مكان تواجده بأحد دور العبادة ودلف إليه وظل ماكثًا مراقباً بحركة المجني عليه وما أن تحقق له مراده إستل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه سدد له طعنة استقرت في رقبته .

وأدلي أشرف عزمي ، 38 عاماً، عامل كاوتش ،بشهادة أمام النيابة العامة بأنه حال تواجده بالمسجد لأداء فريضة صلاة الجمعة وأثناء إلقاء الإمام الخطبة الثانية، أبصر المتهم حال قيامه بتغيير مكان جلوسه عدة مرات حتي دني من المتوفي وأشهر سلاح أبيض وتعديي علي المجني عليه حال جلوسه أرضاً وقتله.