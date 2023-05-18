أطلقت بسبب التكيف.. صور لرانيا يوسف وضعتها فى مأزق

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد كشفها العديد من المفآجات حول علاقتها بأزواجها، وذلك خلال لقائها فى برنامج The Blind Date Show.

وقالت رانيا يوسف: أنا مطلقة من 5 سنين، وعايزة مروحة سقف لإن عندى مشكلة مع التكيف صيف وشتا، والتكييف كان أحد أسباب طلاقى الأول وهو كان قرارا صعبا للغاية لأن الزواج استغرق 5 سنوات لأنى كنت أحبه، وحتى اتمكن من اتخاذ قرار الطلاق قمت بقص شعرى.

وتتميز الفنانة رانيا يوسف، بإطلالاتها الأنيقة والمثيرة للجدل فهي تعتمد على الملابس المجسمة و الملفتة التي تبرز أنوثتها، ومن الناحية الجمالية تعتمد وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورها الجريئة.