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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطلقت بسبب التكيف.. صور لرانيا يوسف وضعتها فى مأزق

صدى البلد

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد كشفها  العديد من المفآجات حول علاقتها بأزواجها، وذلك خلال لقائها فى برنامج The Blind Date Show. 

وقالت رانيا يوسف: أنا مطلقة من 5 سنين، وعايزة مروحة سقف لإن عندى مشكلة مع التكيف صيف وشتا، والتكييف كان أحد أسباب طلاقى الأول وهو كان قرارا صعبا للغاية لأن الزواج استغرق 5 سنوات لأنى كنت أحبه، وحتى اتمكن من اتخاذ قرار الطلاق قمت بقص شعرى. 

وتتميز الفنانة رانيا يوسف، بإطلالاتها الأنيقة والمثيرة للجدل فهي تعتمد على الملابس المجسمة و الملفتة التي تبرز أنوثتها، ومن الناحية الجمالية تعتمد وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورها الجريئة.

 

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