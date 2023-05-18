كيفية استخدام الليمون لإزالة القشرة فى أيام

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق استخدام الليمون للتخلص من القشرة.

طرق استخدام الليمون للتخلص من القشرة ما يلي :-

· شرائح الليمون: يتم تقطيع الليمون إلى شرائح دائريّة، من ثم مسكها باليد والبدء بتدليكها على فروة الرأس، لمدة خمس دقائق على الأقل، ومن ثم الاستحمام، قد يُلاحظ المُستخدم لهذه الطريقة بأنّه أصيب بحرقة في الفروة، فيجب عليه التحمّل لأنها تزول بعد مرور دقيقة واحدة، ويُنصح بهذه الطريقة مرتين أسبوعياً للحصول على النتيجة المرغوبة.

· عصير الليمون مع الشاي: ويتم بتحضير كوب من الشاي الأسود، ومن ثم تُعصر عليه حبة من الليمون، وبعدها يتم فرك الفروة بذلك المشروب، وتركه على الفروة لمدة 20 دقيقة قبل الاستحمام.

· عصير الليمون مع خل التفاح: ويتم تحضير محلول من معلقتين من عصير الليمون، وملعقتين من خل التفاح، وخلطهما جيداً مع بعضهما، ومن ثم يوضع المحلول على فروة الرأس باستخدام الأصابع، ويُدلّك جيداً إلى أن تخرج القشرة من الفروة، وتتشابك مع خُصلات الشعر، فتصبح إزالتها أسرع عند الاستحمام.

·عصير الليمون مع زيت جوز الهند: يتم شراء زيت جوز الهند من العطّار، ويُفضل بأن يكون طازجاً، ثم يُدفّأ الزيت على النار، ومن ثم يُضاف إليه ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، ويمزج الخليط جيداً، ومن ثم يُدلك على فروة الرأس لمدة خمس دقائق، وبعدها يُلف الشعر بقطعة من القماش لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم تغسيل الشعر جيداً، وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.