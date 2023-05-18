عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية استخدام الليمون لإزالة القشرة فى أيام

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق استخدام الليمون للتخلص من القشرة.

 

طرق استخدام الليمون للتخلص من القشرة ما يلي :-
·  شرائح الليمون: يتم تقطيع الليمون إلى شرائح دائريّة، من ثم مسكها باليد والبدء بتدليكها على فروة الرأس، لمدة خمس دقائق على الأقل، ومن ثم الاستحمام، قد يُلاحظ المُستخدم لهذه الطريقة بأنّه أصيب بحرقة في الفروة، فيجب عليه التحمّل لأنها تزول بعد مرور دقيقة واحدة، ويُنصح بهذه الطريقة مرتين أسبوعياً للحصول على النتيجة المرغوبة.
· عصير الليمون مع الشاي: ويتم بتحضير كوب من الشاي الأسود، ومن ثم تُعصر عليه حبة من الليمون، وبعدها يتم فرك الفروة بذلك المشروب، وتركه على الفروة لمدة 20 دقيقة قبل الاستحمام.
· عصير الليمون مع خل التفاح: ويتم تحضير محلول من معلقتين من عصير الليمون، وملعقتين من خل التفاح، وخلطهما جيداً مع بعضهما، ومن ثم يوضع المحلول على فروة الرأس باستخدام الأصابع، ويُدلّك جيداً إلى أن تخرج القشرة من الفروة، وتتشابك مع خُصلات الشعر، فتصبح إزالتها أسرع عند الاستحمام.
·عصير الليمون مع زيت جوز الهند: يتم شراء زيت جوز الهند من العطّار، ويُفضل بأن يكون طازجاً، ثم يُدفّأ الزيت على النار، ومن ثم يُضاف إليه ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، ويمزج الخليط جيداً، ومن ثم يُدلك على فروة الرأس لمدة خمس دقائق، وبعدها يُلف الشعر بقطعة من القماش لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم تغسيل الشعر جيداً، وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

طرق استخدام الليمون للتخلص من القشرة الشاي الأسود خل التفاح زيت جوز الهند عصير الليمون غسيل الشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الزمالك.. أزمة كبيرة تضرب مباراة الأهلي والترجي القادمة ..تفاصيل

الفرق كبير .. مي كساب قبل وبعد خسارة الوزن بنفس الفستان |شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

عنبر 8 غرب.. أين ذهب قاتل مهندس التجمع بعد جريمته البشعة؟

هل يجوز الدفن ليلا؟ احذر 3 أوقات لا تدفن فيها الميت

ميدو يوضح خطوات مجلس الزمالك بعد بيان مرتضى منصور

5 آلاف فورا.. مفاجأة بشأن أسعار الحديد والأسمنت يتراجع 130 جنيها

موضوعات متعلقة

عقب عملية التكميم .. إطلالات مى كساب قبل وبعد

خبيرة تنمية بشرية تكشف طرق التعامل مع الشخص المتطفل

طبيب يكشف عن مخاطر وضع الفينو للأطفال فى اللانش بوكس

بعد تسمم 382 شخصًا .. طبيب يفجر مفاجأة عن البوظة الفاسدة

ماذا يحدث لجسمك عند الفطور على الجبن؟

فوائد خارقة لـ تناول المربى|تعرف عليها

طريقة عمل عجينة الطعمية الدايت

على الكنبة.. أسماء جلال تثير الجدل بخصرها المنحوت

ترشيحاتنا

عيار 18 الآن .. أسعار الذهب اليوم الخميس 18 مايو 2023

هل يجوز جمع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة .. اعرف الشروط

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة..الذهب يتعرض لأقوى موجة خسارة في تاريخه

الرئيس التونسي يتعهد بالحفاظ على أمن المواطنين اليهود

تفاصيل جديدة.. لماذا منح بوتين الكنيسة الأرثوذكسية أيقونة الثالوث لأندريه روبليف؟

إيلون ماسك يصرح بداية إنتاج أسرع سيارات تسلا في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الليمون.. مشروبات تعالج احتقان الحلق

كيفية استخدام الليمون لإزالة القشرة فى أيام

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

بسبب مرضها.. طليقة الفيشاوى تفقد وزنها بهذه الإطلالات

فيديو

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ