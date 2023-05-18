جوارديولا عن الفوز على ريال مدريد: سننام جيدا ونتناول الطعام

أعرب بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بعد فوز فريقه ، على ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتأهله للدور النهائي من البطولة.

وتمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الفوز على نظيره ريال مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

ويتأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بشكل رسمي ليضرب موعدا مع فريق إنتر ميلان الإيطالي، الذي حسم تأهله أمس الثلاثاء على حساب غريمه التقليدي ميلان.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: كان لدي إحساس بأننا سنلعب اليوم بالألم الموجود لدينا منذ الموسم الماضي، الخسارة في الموسم الماضي كانت مريرة، اليوم إنفجر فريقنا وقدمنا كل مابوسعنا.

وعن أفضل مباراة للفريق منذ مجيئ؟ قال: كلا، لعبنا الكثير من المباريات الرائعة، لكن الفارق هو أن هذه المباراة أمام ريال مدريد وفي نصف نهائي دوري الأبطال.

وأضاف: بالطبع أنا سعيد جدا، جميع من في النادي سعيد الليلة، اللاعبون، والطاقم، ومجلس الادارة، والجماهير تهانينا للجميع.

وواصل: سننام جيدًا ونتناول طعام الفطور ونبدأ الاستعداد لحسم لقب البريميرليج، لاتنسوا يجب أن نفوز يوم الأحد لنحقق 3 القاب بريميرليغ متتالية.

وأكمل بيب حديثه: الفوز بثلاثية هذا الموسم؟ سنحاول الفوز في المباراة القادمة لحسم لقب البريميرليج، اللاعبون يعرفون مايجب عليهم فعله، يمكنك تخيل شعورهم فقط.

وتحدث جوارديولا عن نهائي دوري الأبطال قائلا: مواجهة فريق إيطالي في نهائي ليست أفضل هدية، لدينا وقت طويل لإعداد الفريق قبل مباراة إنتر.

وأتم بيب حديثه قائلا: يمكن مشاهدة مافعله هؤلاء اللاعبين في الشوط الأول، قال البعض أن لاعبي السيتي بدون شخصية، شاهد الشوط الأول، لعب الفريق بأريحية كبيرة وقدموا كل شيء.