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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية والولايات المتحدة تبحثان التعاون العسكري المشترك

صدى البلد

   بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي، في العاصمة (الرياض) مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول مايكل كوريلا، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين .

وذكرت قناة (الاخبارية) السعودية، اليوم الخميس، أنه جرى أيضا - خلال اللقاء - مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

من ناحية أخرى، بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، مستجدات الأزمة اليمنية وبحث سبل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وجرى - خلال اللقاء - مناقشة جهود المملكة المختلفة لدعم السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والتنمية والاقتصاد اليمني و جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.
 

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