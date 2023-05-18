أفضل هواتف أندرويد في 2023.. بأسعار أرخص من iPhone بكثير

تعد أحد الأشياء الرائعة في هواتف أندرويد Android هو عدد الطرز المتاحة للاختيار من بينها. يمكن أن يكون هذا أيضًا ساحقًا ، حيث قد يكون من الصعب اختيار الشخص المناسب لذلك سنساعد بقائمة مميزة من الهواتف التي تدخل في منافسة مع هواتف آيفون.

1- هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23

يعد هاتف سامسونج Galaxy S23 هو أفضل هاتف أندرويد في الوقت الحالي على الإطلاق ، ويعمل هاتف Samsung Galaxy S23 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5.1، من خلال أحدث معالج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740. مقترنا بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 4.0 .

جاء هاتف Samsung Galaxy S23 5G بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وميزة Always-on display.

يقدم هاتف Samsung Galaxy S23 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يوفر هاتف Samsung Galaxy S23 5G بطارية قوية سعة 3900 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي.

يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 حوالي 34900 جنيه مصري.



2- هاتف موتورولا Moto G Play 2023

يعد ذلك أرخص هاتف في القائمة يتميز هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، بشاشة من نوع IPS TFT LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

يعمل هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، بمعالج شركة ميدياتك التايوانية من نوع Helio G37، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للزيادة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

يقدم هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات.

يبلغ سعر هاتف موتورولا Moto G Play 2023 سعر 3080 جنيه في السوق المصري.

3- هاتف Google Pixel 7a

يعد هذا الهاتف هو أفضل هاتف للفئة المتوسطة حيث يجمع بين مواصفات هواتف الفلاجشيب مع سعر مناسب، يمكن أن يكون Pixel 7a خيارًا رائعًا في الفئة المتوسطة ، خاصة في أسواق تهيمن عليها سامسونج و آبل. يجلب الهاتف الذكي بشكل أساسي نفس تصميم الإصدار الرئيسي Pixel 7 ، الذي يتميز بوحدة كاميرا تشبه الشريط مع غطاء من الألومنيوم غير اللامع. الشاشة مسطحة والحواف ملحوظة ولكنها على الأقل من جميع الجوانب.

يحتفظ الهاتف الذكي بشاشة Pixel 6a صغيرة الحجم بقياس 6.1 بوصة من نوع OLED بجودة عرض FHD + ، لكن Google قامت بترقية معدل التحديث من 60 هرتز إلى 90 هرتز.

ويعمل هاتف Google Pixel 7a بمعالج Tensor G2 المصنوع منزليًا ، والتي تعمل أيضًا على تشغيل Pixel 7 Pro الرائد. في حين أن النتائج المعيارية للشريحة لا يمكن مقارنتها حتى Snapdragon 8+ Gen 1 من Qualcomm ، يقال إنه معالج أكثر ذكاءً وفعالية.

يأتي هاتف Google Pixel 7a مدعومًا بوحدة بطارية تبلغ سعتها 4386 مللي أمبير في الساعة ، يدعم Pixel 7a الشحن السلكي بقوة 18 وات ويأتي بتصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء. كما ، يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي.

قامت Google أيضًا بترقية الكاميرات على أحدث طراز لها من الفئة المتوسطة. يأتي مزودًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة يتألف من مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا ultrawide بدقة 13 ميجابكسل. بالنسبة لصور السيلفي ، تحصل على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. وفقًا للشركة ، ستدعم هذه الكاميرات Super Res Zoom (حتى 8x) و Real Tone لألوان البشرة.

يبلغ سعر هاتف Google Pixel 7a في السوق العالمي 483.99 دولار أمريكي، بينما لم يتم تحديد السعر في مصر حتى الآن.

4- هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra



يعد هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra أفضل هاتف فلاجشيب أندرويد، ويتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.8 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1440 x 3088 بيكسل ، وميزة HDR10+ ، وذروة سطوع 1750 شمعة في المتر المربع، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بأحدث نظام تشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم One UI 5.1، ويعمل الهاتف بأحدث ,وأسرع معالج ثماني النواة لشركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسوميات قوي للجرافيكس يعطي متعة للألعاب Adreno 740 بسرعة 41% عن الماضي.

ويأتي هاتف سامسونج الفلاجشيب مقترنا بسعتين لذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 جيجابايت، و3 سعات لذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، عدد 4 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 ، وكاميرا بيريسكوب تليفوتو 10x بدقة 10 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/4.9، وكاميرا تليفوتو 3x بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، وكاميرا Ultrawide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 . بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابكسل. ووعدت سامسونج أنه أفضل كاميرا تم تقديمها حتى الآن بسبب تجميع البكسلات و قدرتها على التصوير في الليل بامتياز، بالإضافة إلى قدرتها على التقاط أفضل التفاصيل حتى صور الخلفية.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 45 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 10 وات، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e و 5G .

يبلغ سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra حوالي 43480 جنيه مصري.