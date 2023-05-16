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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ3699 جنيها.. أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة في مصر بكاميرا 48 ميجابكسل

صدى البلد

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية واشتداد حدة التضخم الموجودة في الأسواق العالمية، أصبح الكثير من راغبي شراء الهواتف يركزون على اقتناء هاتف ذكي مع مواصفات مميزة ولكن في نفس الوقت بسعر مناسب، حيث أصبحت الأسعار تتحكم بشكل كبير في اختياراتنا للأشياء.

وتطلق شركات الهواتف الذكية عددا من  الهواتف القيمة التى تجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب وأحيانا الرخيص، منها شركة كبرى مثل سامسونج ، ولذلك سنوضح أرخص هاتف سامسونج في السوق المصرية حتى الآن.

 

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A03

 

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A03 بمعالج معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T606 ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS IPS، قياس 6.5 بوصة، بجودة +HD ، مع نوتش بتصميم Infinity-V،على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، وألوان الأسود والأزرق والأحمر. 

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ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03، كاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير العمق 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، وفلاش LED في الخلف. 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03، على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات ، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، مع تقنية الصوت المحيطي .

ويبلغ سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A03 في مصر حوالي 3699 جنيه مصري.

سامسونج Samsung Samsung Galaxy A03 هاتف سامسونج Galaxy A03

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