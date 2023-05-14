أفضل موبايلات في مصر للطبقة المتوسطة سامسونج وهواوي ونوكيا بمتوسط سعر 5000 جنيه

تبذل شركات الهواتف الذكية مجهودات كبيرة جدًا من أجل تقديم أفضل هواتف الفئة المتوسطة للمستخدمين والتي تعتبر من أكثر أنواع الهواتف الذكية طلبًا وذلك نظرًا لسعرها المعقول والمواصفات القوية التي تقدمها تلك الهواتف، فعلى الرغم من أن أفضل الهواتف الذكية الرائدة تمثل المنتج الأساسي والرئيسي لأي شركة هواتف ذكية إلا أنها تأتي بأسعار باهظة ولن يكون بإمكان الجميع شرائها.

ولحسن الحظ أصبحت أفضل الهواتف المتوسطة متطورة جدًا وتنافس الهواتف الرائدة في الوقت الحالي حيث أن غالبية تلك الهواتف تكون مزودة بأفضل معالجات الهواتف القوية والتي تجعلها قادرة على تقديم أداء قوي وسريع جدًا مع مختلف التطبيقات والألعاب، كما تتميز تلك الهواتف أيضًا من حيث الكاميرا والبطارية والعناصر الأخرى، ولكن في المقابل تفتقد هذه الهواتف لبعض المميزات الأخرى الأقل الأهمية مثل الشحن اللاسلكي ومقاومة الماء وغير ذلك وهذا ما يحافظ على أسعارها معقولة بشكل كبير.

ولذلك سنوضح أفضل هذه الهواتف في مصر بأسعار مناسبة للشريحة المتوسطة.

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A04

يأتي مع شاشة عرض PLS LCD حجم 6.5 بوصة، بدقة وضوح 720x1600 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.3%.

ويتم تشغيل سامسونج Galaxy A04 من خلال معالج ثماني النوى، مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 أو 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت ويمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.

ويقدم هاتف سامسونج كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة واسعة مع مستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجا بيكسل.

يحتوي هاتف سامسونج على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة لا يمكن إزالتها، مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للتحديث إلى 13، أما مع المستخدم One UI Core 5.0 .

ويبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A04 حوالي 3499 جنيه مصري.

هاتف هواوي نوفا Y70



يأتي هاتف هواوي Nova Y70 بشاشة نوعها IPS LCD بحجم كبير 6.75 بوصة مع دقة 720*1600 وكثافة البيكسلات 260 بكسل لكل بوصة ، أبعاد العرض 20:9 وتستحوذ الشاشة على حوالي 83% من الواجهة الأمامية.

ويعمل هاتف هواوي نوفا Y70 بنظام تشغيل اندرويد و واجهة الشركة EMUI 12 ولا يدعم خدمات جوجل بلاي ويمكن الاعتماد على خدمات هواوي البديلة التي تحسنت كثيراً في الأونة الاخيرة. كما يعمل مع المعالج كيرين 710 - معالج ثماني النواة مٌصنع بدقة 12 نانومتر ، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، و مزود بوحدة لمعالجة الرسوميات و الجرافيك نوعها Mali-G51 MP4.

ويمتلك هواوي نوفا y70 ثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل تدعم التركيز التلقائي ، والثانية بدقة 5 ميجا بكسل للتصوير بزاوية واسعة 120 درجة، والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل للعزل و تأثير البورتريه، ذلك بالإضافة إلى كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجا بكسل موجود بنوتش صغير على شكل U-notch.

ويحتوي هاتف هولوي Nova Y70 على بطارية غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم - أيون بسعة كبيرة 6,000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط ويتم شحنها عبر منفذ Type-C .

الهاتف مزود بنظام تحديد المواقع العالمي GPS الى جانب انظمة أخرى تجعل العملية اكثر دقة و سرعة، والاتصال بشبكات واي فاي b/g/n ويدعم ميزة hotspot ، تقنية البلوتوث 5.1

يبلغ سعر هاتف هواوي Huawei Nova Y70 حوالي 6000 جنيه مصري.

هاتف نوكيا Nokia G21

هاتف نوكيا Nokia G21، يأتي بشاشة عالية الدقة بحواف نحيفة للغاية من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، تبلغ دقتها + 720 بكسل ، مع طبقة حماية منGorilla Glass Victus، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار، مع سطوع nits400 ، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia G21 بمعالج قوى من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Unisoc T606، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 جيحابايت، قابلة للتوسعة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.، مع نظام التشغيل Android 11.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia G21 كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعه بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia G21 على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 18 واط ، يدعم الهاتف الذكي شبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك كلا من GPS و NFC، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C.

يبلغ سعر هاتف نوكيا Nokia G11 حوالي 4999 جنيه مصري.