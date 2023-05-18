هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

عينة دماء لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرةٍ، وإيداعه دار رعاية نفسية، تلك كانت قرارات النيابة العامة في واقعة وفاة مهندس على يد سائق لودر ثقيل بالقاهرة الجديدة.



‏"صدى البلد" يرصد في السطور التالية تفاصيل قرارات النيابة العامة.

القرار الأول

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم في واقعة دهش سائق "لودر"، لمهندس بموقع بناء تحت الإنشاء في القاهرة الجديدة.

‏القرار الثاني

قررت جهات التحقيق إيداع المتهم بقتل مهندس في القاهرة الجديدة، إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية لإعداد تقريرٍ بشأن حالته.

القرار الثالث

ومع استمرار التحقيقات مع المتهم، قررت جهات التحقيق، عرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دماءٍ منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأي عقاقير طبيةٍ أو مواد مخدرةٍ.

القرار الرابع

إضافةً إلى ندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه لبيان سبب وكيفية حدوث وفاته، مع استمرار التحفظ على اللودر المضبوط.

التحقيقات تكشف المستور

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يعمل سائق معدةٍ ثقيلةٍ «لودر»، حيث بدهس مهندسًا بموقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شهود العيان في واقعة دهش سائق معدي ثقيلة "لودر"، مهندسا بموقع بناء تحت الإنشاء في القاهرة الجديدة.

وأكد شهود العيان في تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده.

وأوضح شهود العيان، أن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.

واستجوبت المتهم المضبوط الذي أقر بارتكابه الجريمة وأجرى محاكاةً تصويريةً لكيفية ارتكابها.

وباستجواب المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامٍ أقر بقتله المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، والاشتباه في معاناة المتهم من مرضٍ نفسيٍ.

وأفاد الشهود بأن زميلهم المتهم مهتز نفسياً، وأنه جاء للعمل معهم بالمشروع بالتجمع الأول منذ 11 يوماً فقط.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بوفاة مهندس أثناء عمله داخل مشروع سكني (كمبوند) بدائرة القسم إثر حادث دهس على يد سائق.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم ضبط السائق المتهم واقتياده لقسم شرطة التجمع الأول، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.