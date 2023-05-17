فرمه باللودر.. أقوال شهود العيان في واقعة دهس سائق لمهندس بالقاهرة الجديدة

استمعت النيابة العامة، إلى أقوال شهود العيان في واقعة دهس "سائق لودر" لمهندس في موقع للبناء تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة.

وأكد شهود العيان، في تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به؛ لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده.

وأوضح شهود العيان، أن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا توجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع، صراخ المجني عليه؛ فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر، غارقًا في دمائه، وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.

وكان قسم شرطة التجمع الأول، قد تلقى بلاغا، يفيد بوفاة مهندس في أثناء عمله داخل مشروع سكني (كمبوند) بدائرة القسم؛ إثر حادث دهس على يد سائق.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتم ضبط السائق المتهم، واقتياده إلى قسم شرطة التجمع الأول، وبعرضه على النيابة العامة؛ أصدرت قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات.