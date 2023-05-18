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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقليد دموي مخيف.. اصطياد الثعابين السامة وبيع جلودها لمصانع الملابس

الثعابين الجرسية
الثعابين الجرسية

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن بعض الصيادين تقوم باصطياد ألاف الثعابين الجرسية السامة  وهو طقس سنوي في مدينه سويت ووتر الأمريكية .

حيث يصطاد الاف الصيادين الالاف من الثعابين السامة وهذا يعتبر طقس سنوي في مدينه سويت  الأمريكية  للحصول على سمها ونزع جلدها وبيعها لمصانع الملابس .. تقليد دموي مخيف يحدث في عطلة نهاية الأسبوع الثاني من شهر مارس من كل عام حيث يتم اصطياد الاف الافاعي الجرسية وجمعها ويبدأ الحدث مع خروج الثعابين لتتكاثر في الربيع ويتم صيدها بواسطة سكب البنزين داخل جحورها.

وتابع التقرير أن عشرات الالاف من الزوار يتوافدون ويجتمعون لمشاهدة عمليه حلب السم من الافاعي وطقوس سلخها رغم اعتراض جمعيات حقوق الحيوان والذي لا يقيد عمليات صيد الثعابين لكن عليهم الحذر فعضة من الثعبان سترسل الصياد حتما الى المستشفى اذا كان سعيد الحظر ومات في الحال.

 

الصيادين الثعابين السامة اصطياد أفاعي حقوق الحيوان الثعابين الجرسية

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