طبيبة أمريكية تقدم أفضل علاج للتخلص من ضغوطات الحياة

عرضت قناة “العربية” الإخبارية، تقريرا عن كتاب "الحياة الرائعة" للطبيبة الأمريكية غلاديز مكغاري والذي تضمن أسرارا طبية للأشخاص الذين يريدون حياة السعداء والأصحاء؛ مؤكدة أن الذين يتمكنون من التخلص من ضغوطات الحياة.

وتابع التقرير، أن أحد أهم أسرار تحقيق السعادة، تقول “غلاديز”، إن هناك تمرينا خاصا يجب فعله يبدأ بتحريك جسمك بالمشي أو الرقص على موسيقى مبهجة، ثم التفكير في الشيء الذي يشعرك بالضغط النفسي، والتخيل أنك قادر على الإمساك به في قبضتك وبعدها عصره جيدا، واخيرا حتى تتمكن من نسيانه وكي تتركه يمضي بعيدا افتح اصابعك وفك قبضتك تماما ولا تنسى وانت تفعل هذا التمرين ان تقول لا يهم وان تسامح نفسك فالجميع يرتكبون الأخطاء.