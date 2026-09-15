نائب: زيارة محمد بن سلمان لمصر تؤكد قوة التحالف الاستراتيجي بين القاهرة والرياض

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، ونائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع القاهرة والرياض، وتؤكد قوة الروابط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

لقاء السيسي ومحمد بن سلمان يعزز وحدة الموقف العربي

وقال أحمد خالد ممدوح إن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي يمثل رسالة مهمة تؤكد استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بما يعزز وحدة الرؤية والموقف العربي تجاه الملفات والقضايا ذات الأولوية.

القاهرة والرياض ركيزتان أساسيتان لأمن المنطقة

وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود التعاون الثنائي، وتمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار العربي، مشيرا إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة والرياض يسهم في التعامل مع الأزمات الإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والحفاظ على مصالح الشعوب العربية.

شراكة اقتصادية تفتح أبوابا جديدة للاستثمار

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أهمية البناء على قوة العلاقات السياسية بين البلدين لدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى مستويات أكثر تقدما، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصادان المصري والسعودي، بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة ويعزز فرص النمو والتنمية.

مرحلة جديدة لتعزيز التكامل بين مصر والسعودية

وشدد أحمد خالد ممدوح على أن العلاقات المصرية السعودية تمتلك مقومات قوية تؤهلها للانتقال إلى آفاق أوسع من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، مؤكدا أن استمرار التواصل بين قيادتي البلدين يمثل ضمانة مهمة لتعزيز الشراكة وخدمة المصالح المشتركة للشعبين المصري والسعودي، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.