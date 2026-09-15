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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسي: العلاقات السعودية المصرية تشهد حاليًا أعلى مستويات التنسيق والتعاون

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي
هاني حسين

قال الدكتور علي العنزي، الكاتب والمحلل السياسي، إن التوافق السعودي المصري مستمر ودائم، لا سيما عندما تواجه الأمة العربية والمنطقة تحديات وأزمات، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يمثل سمة أساسية في العلاقات بين البلدين منذ بدء التبادل الدبلوماسي بينهما.

وأضاف العنزي، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية واستراتيجية، وأنه كلما تعرضت المنطقة العربية لتحديات، برز التنسيق والتوافق بين القاهرة والرياض في مواجهة هذه التحديات، موضحًا أن البلدين يمثلان قوتين وازنتين في منظومة العمل العربي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تعد من أخطر المراحل التي تمر بها المنطقة العربية، وهو ما يجعل الأنظار تتجه إلى مواقف مصر والمملكة العربية السعودية تجاه التطورات الإقليمية، مؤكدًا أن توافق مواقف البلدين يدفع الأطراف المختلفة إلى إعادة حساباتها بشأن أمن المنطقة والأمن القومي العربي.

وأوضح أن التهديدات التي تطال ممرات الطاقة وشرايين الاقتصاد في المنطقة تحظى باهتمام دولي واسع، وأن العالم يترقب مواقف القاهرة والرياض تجاه هذه التطورات.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي أن العلاقات السعودية المصرية تشهد حاليًا أعلى مستويات التنسيق والتعاون، مع توحيد المواقف تجاه العديد من القضايا الملحة، وفي مقدمتها التطورات الجارية في المنطقة، سواء في منطقة الخليج العربي أو في ظل المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشددًا على وجود توافق واضح بين الموقفين السعودي والمصري تجاه هذه التطورات.

السعودية اخبار التوك شو مصر القاهرة الرئيس السيسي

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