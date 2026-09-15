قيادي بحماة الوطن: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أكد محمد القصبي، القيادي بحزب حماة الوطن، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع القاهرة والرياض، وما تتمتع به هذه العلاقات من خصوصية جعلتها نموذجًا للتعاون والتكامل العربي.

وقال القصبي إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي يعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على استمرار التشاور والتنسيق في مختلف الملفات، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة تتطلب قدرًا أكبر من التكاتف العربي وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المصيرية.

العلاقات المصرية السعودية

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تجاوزت مفهوم العلاقات التقليدية بين دولتين، وأصبحت شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والتفاهم المتبادل، موضحًا أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثلان أهمية كبيرة لمصر، باعتبار أن أمن المنطقة العربية منظومة واحدة لا تقبل التجزئة.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن أن الموقف المصري الرافض لأي تهديد يمس سيادة المملكة أو أمنها واستقرارها يؤكد ثبات السياسة المصرية تجاه أشقائها العرب، لافتًا إلى أن الحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها البحر الأحمر ومضيقا هرمز وباب المندب، يمثل ضرورة لحماية حركة التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وأوضح القصبي أن الجانب الاقتصادي يمثل أحد أهم محاور الشراكة المصرية السعودية، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولتان من إمكانات وفرص استثمارية واعدة، مؤكدًا أن العمل على إزالة أي معوقات أمام زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص ويعزز فرص النمو والتنمية في البلدين.

زيارة ولي العهد السعودي

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحويل قوة العلاقات السياسية بين القاهرة والرياض إلى مزيد من المشروعات الاقتصادية والتنموية المشتركة، بما يحقق عوائد مباشرة على الشعبين المصري والسعودي، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتعزيز حركة الاستثمار.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، ثمّن القصبي تطابق المواقف المصرية السعودية بشأن القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب استمرار الجهود الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف التصعيد والانتهاكات بحق المدنيين.

كما أشاد بالموقف المشترك تجاه الأزمة السودانية، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية يمثل مصلحة استراتيجية لمصر والسعودية، ويصب في صالح أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وشدد على أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن القاهرة والرياض متمسكتان بتعزيز التنسيق العربي ومواجهة التحديات الإقليمية من خلال الحوار والتعاون والتضامن.

واختتم محمد القصبي بالتأكيد على أن العلاقات المصرية السعودية ستظل ركيزة أساسية في منظومة الأمن والاستقرار العربي، وأن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وشعبية ومصالح مشتركة يمنحهما قدرة كبيرة على بناء شراكة أكثر قوة واتساعًا خلال المرحلة المقبلة.