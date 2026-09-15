قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغييرات بالجملة في الدفاع.. إمام عاشور يقود تشكيل الاهلي ضد أبوقير للأسمدة
التقي عددا من المطورين.. رئيس الوزراء يستكمل مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية
عقب تجاوزه حاجز الـ 52 جنيها.. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن
رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية
برقية شكر للرئيس السيسي في ختام مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
مفتي الجمهورية خلال قرعة حجاج الجمعيات الأهلية: خدمة ضيوف الرحمن مسئولية عظيمة
جمعية الاقتصاد السعودية: 90% من معوقات الاستثمار تم تذليلها أمام السعوديين في مصر
هجوم أمريكي يدمر زورقين إيرانيين في مضيق هرمز
الألماني توماس ريس مديرًا فنيًا لطرابزون سبور التركي
أدنوك الإماراتية تشتري ملايين البراميل من النفط العراقي بأسعار مخفضة
17 غرزة لمدير مدرسة تعرض للاعتداء في الدقهلية.. ونقابة المعلمين تتدخل
حمزة عبد الكريم يكتب فصلًا جديدًا مع برشلونة.. توقيع عقده حتى 2030 اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحماة الوطن: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

محمد القصبي
محمد القصبي

أكد محمد القصبي، القيادي بحزب حماة الوطن، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع القاهرة والرياض، وما تتمتع به هذه العلاقات من خصوصية جعلتها نموذجًا للتعاون والتكامل العربي.

وقال القصبي إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي يعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على استمرار التشاور والتنسيق في مختلف الملفات، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة تتطلب قدرًا أكبر من التكاتف العربي وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المصيرية.

العلاقات المصرية السعودية

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تجاوزت مفهوم العلاقات التقليدية بين دولتين، وأصبحت شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والتفاهم المتبادل، موضحًا أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثلان أهمية كبيرة لمصر، باعتبار أن أمن المنطقة العربية منظومة واحدة لا تقبل التجزئة.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن أن الموقف المصري الرافض لأي تهديد يمس سيادة المملكة أو أمنها واستقرارها يؤكد ثبات السياسة المصرية تجاه أشقائها العرب، لافتًا إلى أن الحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها البحر الأحمر ومضيقا هرمز وباب المندب، يمثل ضرورة لحماية حركة التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وأوضح القصبي أن الجانب الاقتصادي يمثل أحد أهم محاور الشراكة المصرية السعودية، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولتان من إمكانات وفرص استثمارية واعدة، مؤكدًا أن العمل على إزالة أي معوقات أمام زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص ويعزز فرص النمو والتنمية في البلدين.

زيارة ولي العهد السعودي

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تحويل قوة العلاقات السياسية بين القاهرة والرياض إلى مزيد من المشروعات الاقتصادية والتنموية المشتركة، بما يحقق عوائد مباشرة على الشعبين المصري والسعودي، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتعزيز حركة الاستثمار.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، ثمّن القصبي تطابق المواقف المصرية السعودية بشأن القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب استمرار الجهود الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف التصعيد والانتهاكات بحق المدنيين.

كما أشاد بالموقف المشترك تجاه الأزمة السودانية، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية يمثل مصلحة استراتيجية لمصر والسعودية، ويصب في صالح أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وشدد على أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن القاهرة والرياض متمسكتان بتعزيز التنسيق العربي ومواجهة التحديات الإقليمية من خلال الحوار والتعاون والتضامن.

واختتم محمد القصبي بالتأكيد على أن العلاقات المصرية السعودية ستظل ركيزة أساسية في منظومة الأمن والاستقرار العربي، وأن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وشعبية ومصالح مشتركة يمنحهما قدرة كبيرة على بناء شراكة أكثر قوة واتساعًا خلال المرحلة المقبلة.

السعودية ولي العهد العسودية البرالمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء.. انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة

بيزيرا

7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

بيزيرا

عمرو أديب: قلت لبيزيرا «أوعى حد يضحك عليك».. ويبدو أن حد ضحك عليه

ترشيحاتنا

الطالبة

عودة طالبة تمريض الصف المختفية بعد 3 أيام والنيابة تحقق

المتهمة

عايزة تزود مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

المتهم

القبض على قائد ميكروباص صدم سيارة بالقليوبية

بالصور

بالنظارة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

أعمل أكل إيه النهاردة من غير فراخ ولا لحمة؟ .. منيو اقتصادي

اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد