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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل اتصالات النواب: التنسيق المصري السعودي ركيزة أساسية لمواجهة تحديات المنطقة

المهندس محمود حسين طاهر
المهندس محمود حسين طاهر
حسن رضوان

أكد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمملكة، ويؤكد حرص القيادة السياسية في البلدين على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

وقال طاهر، في بيان له، إن تأكيد الرئيس السيسي أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثل جزءًا من الأمن القومي المصري، يعكس ثوابت الموقف المصري الراسخ تجاه أمن الأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن رفض مصر وإدانتها الكاملة لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة الدولية، يجسد قوة التضامن والتلاحم بين القاهرة والرياض في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الاتفاق على تكثيف العمل لتطوير التعاون الثنائي وإزالة العقبات أمام زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها اقتصادا البلدين، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية تمتلك مقومات واسعة للانتقال إلى مستويات أكثر تقدمًا في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن المباحثات بشأن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر والأزمة اليمنية، تؤكد أهمية استمرار التنسيق المصري السعودي باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمي، مشيدًا بموقف مصر الداعم لأمن المملكة واستقرارها، وبالتنسيق المشترك للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح النائب محمود حسين طاهر أن التطابق في المواقف المصرية والسعودية تجاه القضية الفلسطينية يؤكد وحدة الرؤية العربية بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تقوم على حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، مع ضرورة حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات كافية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يدعم فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

واختتم وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تصريحه بالتأكيد على أن لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يمثل رسالة واضحة بشأن قوة العلاقات المصرية السعودية وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، مشددًا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، بما يعزز الأمن والاستقرار العربي ويدعم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة والرياض ستظل نموذجًا للتعاون والتضامن العربي.

اتصالات النواب التنسيق المصري السعودي الرئيس السيسي المصرية السعودية

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