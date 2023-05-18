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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب مخبز استولى على 18 جوال دقيق في حملة تموينية بالغربية

دقيق بلدي
دقيق بلدي

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بمركز سمنود، استولى على 18 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

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وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز سمنود، من ضبط صاحب مخبز استولى على 18 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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