نائب المحافظ: التطوير الحادث بالتحول الرقمي في الغربية غير مسبوق| فيديو

أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن التطوير الذي حدث في التحول الرقمي في محافظة الغربية، غير مسبوق، و هو إمتداد لرؤية مصر في عام 2030، و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نائب محافظ الغربية:تحويل 122 نقطة ربط داخل ديوان محافظة الغربية

وأضاف "عطا" خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، أن محافظة الغربية تسعى دائماً لتطبيق اعمال التحول الرقمي على مستوى المحافظة، داخل المديريات و المصالح الحكومية المختلفة.

وتابع نائب محافظ الغربية، قائلاً:" تم تحويل 122 نقطة ربط داخل ديوان محافظة الغربية، و أكث من 150 جهاز ساهموا في ميكنة الديوان بالكامل"