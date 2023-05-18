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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء سيف الإسلام.: الاستعمار أصبح لديه مستحدثات تحارب الهوية الوطنية

اللواء سيف الاسلام
اللواء سيف الاسلام

قال اللواء سيف الاسلام ممثل حزب تحالف الأحزاب مصر بلدي؛ إننا نعلم معنى الهوية والعلاقة بينها وبين الشخصية والتراكمات النظرية المعقدة في الموضوع ونحتاج للمزيد من التوصيات في الحوار الوطني الديمقراطي للوصول الى الجمهورية الجديدة.

واضاف خلال الحوار الوطني ان هويه الفرد هي لغته وعقيدته وتاريخه والهوية هي كل شيء مشترك بين افراد المجتمع ولا يتصور ان يكون هناك شعب بلا هوية او هويه بلا شعب ويقودنا هذا الى تشكيل الوعي مثل الكنيسة والمسجد؛ بالإضافة الى ما يتعلق بوزاره الثقافة.

وتابع أنه يحسب للحوار الوطني انه أنشأ لجنة للهوية وحسب الاحصائيات الصادرة من اللجنة ان 32% من المواطنين اشادوا بهذه اللجنة وحظيت بقبول كبير أثناء المشاركة في هذه اللجنة؛ مشيرا الى ان الاستعمار اصبح لديه مستحدثات من خلال محاربه الهوية.

وتابع : التوصيات يجب ان تكون تحت اشراف مؤسسة الرئاسة ووضع خطة استراتيجية شاملة لتسويق الوعي بين الشباب عن طريق تكوين الخلايا المشتركة بين الوزارات المختلفة.

احصائيات الديمقراطي الجمهورية الجديد الكنيسة الشباب الحوار الوطني

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